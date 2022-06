Geen rock, wel Måneskin: Italiaanse band verrast met cover van Elvis’ iconische hit ‘If I Can Dream’

Vorige maand liet de Italiaanse rockband al een stukje van de track horen, tijdens hun optreden op het Eurovisiesongfestival in Turijn, maar vanaf vandaag is de cover volledig te beluisteren. Måneskin-frontman Damiano David vertelde aan ‘NME’ dat ze blij zijn eens een andere kant van Måneskin te kunnen laten zien: “We hadden het erover met Baz Luhrmann, die dit coole, superslimme idee had. Het zou zo gemakkelijk geweest zijn om ons een up-tempo rocknummer te geven, maar hij zag tussen de regels door dat we ook een andere kant konden uitgaan, om de lieve kant van Elvis te laten zien. Ik denk dat we het geweldig hebben gedaan!”

David vindt dat de cover op het juiste moment is uitgebracht: “De betekenis van ‘If I Can Dream’ is zeer hedendaags: ‘If I can dream of a better land / Where all my brothers walk hand in hand.’ Het gaat om samenkomen. Om vrede, vrijheid en geluk te vinden. We zijn heel trots om deel uit te maken van dit project.” De voormalige Eurosongwinnaars zijn niet de enigen die hun steentje bijdragen aan de biopic van Elvis. Ook Eminem, Tame Impala, Stevie Nicks, Jack White en meer maken deel uit van de film.