Geen Dua Lipa of Britney Spears: gastoptredens Elton John zorgen voor enige teleurstelling op Glastonbury

MuziekElton Johns optreden op Glastonbury was er eentje om nooit meer te vergeten, maar toch waren fans van de Britse legende lichtjes teleurgesteld. Volgers van de 76-jarige zanger hadden gehoopt dat hij Dua Lipa of Britney Spears zou meenemen als special guest. Jammer genoeg was dat niet het geval, want Elton haalde Brandon Flowers en Rina Sawayama mee op het podium.

Flowers was één van de gasten waarmee Elton John een duet zong tijdens zijn concert op Glastonbury. Samen met de zanger van The Killers bracht hij zijn klassieker ‘Tiny Dancer’. Ook Rina Sawayama zong een megahit van de Brit. Van tevoren had Elton laten weten vier gasten mee te nemen naar het festival. Flowers speelde al enkele keren op Glastonbury, maar toch wilde Elton hem er graag bij hebben. De twee kennen elkaar al sinds 2005.

Tijdens zijn optreden bracht Elton de ene hit na de andere. Met Sawayama zong hij het duet dat hij in de jaren zeventig met Kiki Dee zong: ‘Don’t Go Breaking My Heart’. Overigens had de Japans/Britse zangeres zaterdag al opgetreden. Tijdens haar show had ze zelf ook een gast meegenomen. Dat was Matty Healy van The 1975.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Elton John en Rina Sawayama. © Photo News

Gospelkoor

De Britse legende had ook nog twee andere special guests met zich meegenomen. Jacob Lusk van de Britse band Gabriels werd als eerste opgetrommeld door de zanger. Hij bracht met een gospelkoor ‘Are You Ready For Love?’ ten gehore. En ook de Amerikaan Stephen Sanchez mocht mee met Elton John op het podium.

Elton vertelde dat hij de in Californië geboren singer/songwriter op de radio had gehoord en meteen onder de indruk was. “Toen ik gasten voor dit optreden mocht uitzoeken, wilde ik nieuwe artiesten”, zei hij. Verder vertelde Elton onder de indruk te zijn van de 20-jarige zanger. Samen speelden ze ‘Untill I Found You’, het nummer waarmee Sanchez doorbrak. Een licht geëmotioneerde Sanchez bedankte Elton voor diens uitnodiging.

Uitzinnig publiek

Het publiek bij de show was uitzinnig. Bijna alle nummers worden woord voor woord meegezongen. Elton leek ook echt te genieten van het hele gebeuren. Hij zei dan ook al aan het begin van de show dat hij deze avond nooit zou vergeten. Sommige fans van de Britse zanger stonden ook al urenlang aan te schuiven. Enkele superfans stonden zelfs al om 4.00 uur (lokale tijd) aan te schuiven en dat terwijl het optreden van de zangeres pas begon om 21.00 uur. “Ik moest er gewoon bij zijn, het is heel belangrijk”, klonk het onder meer.

Volledig scherm Elton John en Jacob Lusk. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Eerste keer

Ook opmerkelijk: Elton John was voor zijn afsluitende optreden op Glastonbury nooit eerder op het beroemde Britse festival geweest. Dat vertelde de 76-jarige artiest zondagavond in een interview met presentator Clara Amfo bij de BBC. Wel keek hij naar het festival op tv. “En wat ik er zo leuk vind, is dat het jonge, beginnende artiesten de kans geeft om hier op te treden. Dus als ik er eerder al eens zou zijn geweest, dan was ik waarschijnlijk bij een van de kleinere podia te vinden”, zei de wereldster.

John zorgde tijdens zijn optreden ook voor enige verwarring door te zeggen dat dit “mogelijk” zijn laatste optreden in Engeland is. Zijn show op Glastonbury werd namelijk in de markt gezet als hét afscheidsconcert van de Britse zanger. “Het is een bijzondere en speciale avond voor me”, zei Elton op een bepaald moment tegen het publiek. “Dit is mogelijk mijn laatste optreden in Engeland”, zei Elton echter. “Dus ik moet mijn best doen. Jullie staan hier al zo lang.”Overigens is het niet de laatste show die Elton geeft. Die is in Stockholm op 8 juli.

