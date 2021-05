Geen Dimitri Vegas & Like Mike, wel Lost Frequencies en Afrojack op nieuwe virtuele editie van Tomorrowland

Intussen is ook de line-up van het digitale Tomorrowland Around The World bekendgemaakt. Meer dan 40 topnamen uit de elektronische muziek zullen het beste van zichzelf geven op zes betoverende virtuele podia, boordevol spectaculaire special effects en verbluffende 3D-technologieën. Onder meer Afrojack, Alan Walker, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Kölsch, Lost Frequencies, Nicky Romero, Tale Of Us, Vintage Culture en vele anderen zullen een unieke sessie spelen. Dimitri Vegas & Like Mike zijn er voor het eerst sinds 2009 niet bij. De twee worden binnenkort voor het eerst vader en willen zich daarop kunnen focussen. Daarnaast is Vegas ook druk in de weer met de opnames van de nieuwe actiefilm ‘Hazard’, waarin hij een belangrijke rol krijgt.