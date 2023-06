Geen AI toegestaan: nieuwe regels Grammy Awards bekendgemaakt

MuziekDe Recording Academy, is van plan om de Grammy Awards grondig te hervormen. Dit aan de hand van enkele nieuw ingevoerde regels. Zo is AI-muziek niet toegestaan én zullen er minder artiesten worden genomineerd voor de vier hoofdprijzen.

Hoewel het nog even in spanning afwachten is op de bekendmaking van de genomineerden, pakt de organisatie achter de Grammy Awards toch alvast uit met nieuws. Zoals elk jaar heeft de Recording Academy haar regels en richtijnen bijgeschroefd en wat blijkt? De prestigieuze muziekwedstrijd zal vanaf nu een pak strenger worden.

Nieuwe regels

De organisatie wil het gebruik van AI (artificiële intelligentie) de kop indrukken. Zo zal AI-muziek niét in aanmerking komen voor een Grammy Award. “Alleen menselijke makers komen in aanmerking", klinkt het. Er moet dus wel degelijke een ‘substantiële menselijke toets' in verwerkt zitten. “Werk dat geen menselijk auteurschap bevat, komt in geen enkele categorie in aanmerking.”

Ook in de categorieën zelf werd gesleuteld. Er zijn drie nieuwe categorieën in het leven geroepen: ‘Best African Music Performance’, ‘Best Alternative Jazz’ en ‘Best Pop Dance Recording’. Maar dat is nog niet alles. Er zullen geen tien, maar slechts acht artiesten kans maken op de vier hoofdprijzen: album, nummer, opname én beste nieuwkomer. Muziekmakers moeten vanaf nu ook bijdragen aan ten minste twintig procent van een album om een nominatie in de wacht te kunnen slepen.

