Gaststad Songfestival waarschijnlijk pas in herfst bekend

Video toont moment waarop Liliane Saint-Pier­re onderuit gaat bij ‘Tien om te zien’

“Ik wil alles met je doen.” Vijfduizend man op de zeedijk brulde uit volle borst mee, maar dan ging het plots mis bij Liliane Saint-Pierre (73). Tijdens de opnames van ‘Tien om te zien’ kwam ze lelijk ten val op het podium. Gestruikeld op het trapje. “Oh nee, nu moeten we herbeginnen”, sprak ze. Al lachend, want pijn had ze gelukkig niet. “Maar mijn broek is wel vuil nu.”

