Gabriel Ríos draagt nieuwe plaat op aan demente vader: "De situatie kan nog jaren aanslepen, maar eigenlijk is hij al weg”

Gabriel heeft een huis gekocht in Gent, de plek waar hij als 17-jarige Puerto Ricaan terechtkwam. “Het is tijd, voel ik, om een klein beetje structuur toe te laten in mijn leven”, zegt hij. In het Engels, want zo kan hij zich beter uitdrukken. Hij steekt een sigaartje aan en zorgt voor wat Latijns-Amerika in Oost-Vlaanderen. “Ik spring al drie jaar van hot naar her. Ik heb in New York gewoond, ik huurde er huizen voor telkens drie weken. Nooit langer. Dat leek me spannend, da’s het leven van een artiest, toch?” Van New York - de plek waar hij aan ‘Flore’ begon te werken tijdens de eerste lockdown - naar Amsterdam. Tussenin naar Gent en nog eens over en weer naar Puerto Rico. “Crazy was het. Ooit wilde ik voor altijd een piraat zijn, maar dat lukt niet meer. Het voelt een beetje leeg.”