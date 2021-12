Gaat Ed Sheeran binnenkort een nummer uitbrengen met Taylor Swift?

VIDEO. Willy Sommers: “Ik krijg weer tranen in mijn ogen als ik de beelden van Annemie terugzie”

Willy Sommers (69) vierde in 2021 een halve eeuw carrière op de planken. Ook voor hem gooide corona roet in het eten, maar het was ook het jaar van de succesvolle eenmalige comeback van ‘Tien Om Te Zien’. Maar Willy Sommers koestert hoop: “Ik hoop echt dat ‘Tien Om Te Zien’ kan terugkomen”, zegt hij in een interview voor De 100 Belgen van 2021 van Het Laatste Nieuws.

13:19