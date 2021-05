Fransman Jonathan Fournel wint 20ste editie Koningin Elisabethwedstrijd voor piano

Muziek Recordhou­der ‘Blinding Lights’ van The Weeknd na 75 weken uit de Ultratop 50

21 mei Hij kampeerde met de single ‘Blinding Lights', maar liefst 75 weken lang in de Ultratop 50 Singles, maar nu is het over en uit voor The Weeknd. Zijn nummer is niet meer te bespeuren in de hitlijst, maar hield er wel een record aan over.