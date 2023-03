Frans Bauer gaat weer touren door Vlaanderen (en verloor in aanloop daarvan 12 kilo)

Muziek Karen Damen ontmaskerd in ‘The Masked Willy’: “Mijn stem is blijkbaar nogal herkenbaar”

Wat als ochtendstem Tomas De Soete (46) ‘The Masked Singer’ in een Willy-jasje zou steken? Dan krijg je ‘The Masked Willy’. Hij knutselde zélf de kostuums in elkaar en wist enkele BV’s te strikken. De eerste die aan de beurt was tijdens zijn radioprogramma: Tandpastatube, met het nummer ‘Midlife Crisis’ van Faith No More. Niemand minder dan voormalig speurder van het VTM-programma, Karen Damen (48), werd ontmaskerd. “Ik koos dit nummer omdat ik iets niet te vanzelfsprekend wou doen.”