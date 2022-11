Frank Verstraeten brengt Zillion terug naar Antwerpen: “Terug naar de club uit 1997”

De film is - met 450.000 bezoekers op een maand - dé kaskraker van het jaar. De daaropvolgende feestjes in de Waagnatie waren klappers van jewelste, en het aangekondigde ‘PROJEXXX’-feest (op 3 februari in Flanders Expo, red.) mocht meteen het ‘sold out’-bordje ophangen. “Het succes is waanzinnig”, klinkt het bij ‘Zillion’-bezieler Frank Verstraeten. “Dat feest in Gent heeft een capaciteit voor twintigduizend mensen. Het mag duidelijk zijn: Vlaanderen smult van alles wat met Zillion te maken heeft. Dat merk ik ook op persoonlijk vlak: sinds ik als dj Fou in de Waagnatie stond, kan ik de aanvragen om te komen draaien niet meer bijhouden. Daar ga ik niet aan beginnen, maar ik wil wel dat unieke Zillion-gevoel van weleer laten herleven. Dat kan dankzij ‘PROJEXXX by Zillion’, en daar ben ik ontzettend dankbaar om.”

“Nadat de eerste editie van ‘PROJEXXX’ in sneltempo uitverkocht was, kreeg ik heel wat berichten van ‘Zillion’-fans”, vervolgt Frank. “Zij vroegen me stuk voor stuk om ook zo’n feest te geven in Antwerpen.” Frank luisterde, en brengt z’n ‘PROJEXXX’-feest nu op tien februari naar het Sportpaleis. “In feite is het logisch, deze terugkeer naar de thuisstad van ‘Zillion’. Ik weet dat ik gezegd heb dat ik - na de release van de film - weer in de anonimiteit zou verdwijnen (zie filmpje hieronder). Maar die plannen ga ik duidelijk nog even in de koelkast moeten stoppen. (lacht)”

Zillion opnieuw tot leven wekken

Of dit ook de voorbode is van meer ‘PROJEXXX’-parties, durft Verstraeten niet te zeggen. “Zolang de fans hier achter vragen, wil ik dat zeker overwegen”, besluit hij. “Maar voorlopig blijft het hierbij. Logistiek is dit al een huzarenstukje. Net als in Gent trekken we voor deze happening alle registers open. Verwacht in Antwerpen een hoogtechnologische show, overgoten met de typische ‘Zillion’-sound. Of ik nog voor iets extra speciaal ga zorgen omdat het in Antwerpen is? Ik was niet van plan om het te zeggen, maar in feite wel. Ik ben van plan om het Sportpaleis om te toveren tot een exacte replica van Zillion. Die avond zal de club écht herrijzen, precies zoals ze er in 1997 uitzag. Just you wait and see.”