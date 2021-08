Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens coveren 'I Lie and I Cheat’

De komische serie volgt het onstuimige stadsleven van drie hippe dertigers gespeeld door Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens; een bestaan gevuld met familie, flirten, drank en drama. ‘F*** you very, very much’ is een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofu.