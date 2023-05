‘Flowers’ van Miley Cyrus breekt opnieuw Spotify-record: kaap van 1 miljard streams overschreden

Wraaknummer

Miley Cyrus heeft ‘Flowers', inclusief videoclip, op 13 januari gelanceerd. Het nummer ging meteen viraal op sociale media. De fans van de Amerikaanse zangeres zijn ervan overtuigd dat het populaire lied gaat over haar ex-man Liam Hemsworth. Hoewel Cyrus dat nog niet heeft bevestigd, spreken de tekst en timing boekdelen. Wellicht is het geen toeval dat het succesvolle lied uitkwam op 13 januari, de verjaardag van de ‘Hunger Games’-acteur. In haar single maakt de popster onmiskenbare referenties naar haar turbulente relatie met Liam. Zo zingt ze over het huis dat ze met een geliefde bezat en dat ze “zag branden”. De luxe villa van Miley en Liam ging in 2018 in vlammen op. En in het refrein geeft Cyrus een directe reactie op ‘When I was your man’ van Bruno Mars, een lied dat Liam in de periode rond hun scheiding (in 2020) aan Miley opdroeg.