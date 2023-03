‘Flowers’, lied waarin Miley Cyrus afrekent met haar ex is al 1,5 maand de grootste hit ter wereld

Het kan niet meer missen: Miley Cyrus staat bijna overal op één. Of je nu luistert op Spotify, Apple Music of iTunes, ‘Flowers’ voert de hitlijsten aan. Internationaal is dat niet anders: ‘Flowers’ is al 45 dagen op rij het meest gestreamde nummer ter wereld op Spotify, waar het binnen recordtijd (37 dagen) de 500 miljoen streams aantikte. Verder staat Miley inmiddels zes weken achter elkaar op één in Amerika en Engeland en pakte ze ook de koppositie in onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Australië en Nieuw-Zeeland. Het lied verscheen op 13 januari en staat nog altijd in dertig landen op één in Apple Music.

Afrekening met ex

Het was vast geen toeval dat het break-uplied uitkwam op de verjaardag van Liam, ook nog eens vrijdag de dertiende. Het gerucht gaat dat hij in de periode rond hun scheiding het lied ‘When I was your man’ (2013) van Bruno Mars aan Miley opdroeg. Mars schreef het lied voor zijn vriendin Jessica Caban, omdat hij bang was haar kwijt te raken. Het nummer bevat een bekende passage waarin Mars zingt wat hij achteraf gezien had willen doen om de relatie goed te houden:

I should have bought you flowers

(Ik had bloemen voor je moeten kopen)

And held your hand

(Je hand moeten vasthouden)

Should have gave you all my hours

(Al mijn uren met jou moeten doorbrengen)

When I had the chance

(Toen ik de kans had)

Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance

(Je meenemen naar elk feest, omdat je zo graag wilde dansen)

Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om te horen dat Miley op Flowers op dezelfde melodie een reactie geeft:

I can buy myself flowers (...)

(Ik kan bloemen voor mezelf kopen)

Talk to myself for hours (...)

(Urenlang met mezelf praten)

I can take myself dancing

(Ik kan zelf gaan dansen)

And I can hold my own hand