Flo Windey is opnieuw MC op The Hive: “Mijn missie bestaat erin dat iedereen moet dansen”

Slapen op The Hive slaat ze over, maar Flo Windey weet als geen ander hoe ze op het grootste kampeerterrein van Rock Werchter in vuur en vlam moet zetten. “In 2022 beleefde ik als MC, aan de zijde van dj Skyve, tijdens de preparty mijn grote vuurdoop op The Hive”, legt Windey uit. “Het publiek had toen zoveel energie. Je voelde dat ze na Covid zin hadden om helemaal uit de bol te gaan. Vanavond verwacht ik hetzelfde. Of beter: willen we hetzelfde bereiken. Skyve heeft stevige platen meegebracht en mijn missie bestaat erin dat iedereen moet dansen. Of je nu vooraan staat, of ergens buiten de tent. Aan de toog rustig een pintje drinken? Not on my watch (lacht)”