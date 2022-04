Flip Kowlier brengt eerste soloplaat in 8 jaar tijd uit: “Ik besef: die antidepressiva zijn voor altijd”

Muziek Achter de schermen bij de nieuwe videoclip van The Starlings: Kato en Tom hullen zich volledig in het goud voor ‘Gold’

The Starlings willen met hun nieuwe single, ‘Gold’, mensen overtuigen om sociale media niet te veel van het leven te laten bepalen én ten volle te genieten van al het moois in het echte leven. Voor de gelegenheid hebben Tom en Kato zich dan ook van top tot teen in het goud gehuld. Dat zorgde voor een blinkende videoclip én badkamer achteraf. Zo vertelden The Starlings ook na de opnames “overal in hun huis glitter te vinden”.

15 april