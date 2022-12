Fleetwood Mac herovert eerste plaats in De Tijdloze, Coldplay stunt van drie naar één in Q-top 1000

MuziekHet is gebeurd: De Tijdloze van Studio Brussel kent een winnaar. En dat is dezelfde als vorig jaar. ‘The Chain’ van Fleetwood Mac herovert z’n plaatsje aan de top van de lijst. Een grotere verrassing speelde zich af in de Q-top 1000. Daar verving ‘Viva la Vida’ van Coldplay ‘Bohemian Rhapsody' op de eerste plaats.

De Tijdloze

In De Tijdloze staat ‘The Chain’ uit 1977 voor het tweede jaar op rij op de eerste plek. Maar ondanks de leeftijd en populariteit, staat het nummer nog maar zes jaar in De Tijdloze 100. Met ‘Dreams’ (nummer 22), ‘Go your own way’ (nummer 36) en ‘Everywhere’ (nummer 49) staat de band zelfs met vier nummers in De Tijdloze 100.

Met dank aan de serie ‘Stranger Things’, is ‘Running up that hill’ van Kate Bush de hoogste nieuwkomer in de lijst. Ook ‘Les yeux de ma mère’ van Arno (nummer 54), ‘Time’ van Pink Floyd (nummer 77) en ‘Cold little heart’ van Michael Kiwanuka (nummer 96) staan voor eerst in De Tijdloze 100 .

De top 10 van De Tijdloze 100

1. ‘The chain’ - Fleetwood Mac

2. ‘Black’ - Pearl Jam

3. ‘Wish you were here’ - Pink Floyd

4. ‘A forest’ - The Cure

5. ‘Bohemian rhapsody’ - Queen

6. ‘Smells like teen spirit’ - Nirvana

7. ‘Mia’ - Gorki

8. ‘Thinking of a place’ - The War on Drugs

9. ‘Mr. Brightside’ - The Killers

10. ‘Shine on you crazy diamond’ - Pink Floyd

Q-top 1000

Bij Q-music is het ‘Viva la Vida’ van Coldplay die dit jaar op de eerste plaats eindigde. Daarmee vervangt het ‘Bohemian Rhapsody’, dat dit jaar een plaats is gezakt. Op de derde plaats staat ‘As it was’ van Harry Styles. Het nummer is een nieuwkomer in de lijst. Verder zakt ‘Wake me up’ van Avicii twee plaatsen en blijft ‘In the end’ van Linin Park op de vierde plaats staan.

De top 10 van Q-top 1000

1. ‘Viva la Vida’ - Coldplay

2. ‘Bomhemian Rhapsody’ - Queen

3. ‘As it was’ - Harry Styles

4. ‘Wake me up’ - Avicii

5. ‘In the end’ - Linkin Park

6. ‘Someone like you’ - Adele

7. ‘Dancing Queen’ - ABBA

8. ‘Perfect’ - Ed Sheeran

9. ‘Titanium’ - David Guetta & Sia

10. ‘Dear Mr. President' - P!NK

LEES OOK