"Finale Eurovisiesongfestival in Zweden wordt mogelijk een pak korter"

Het was ‘Euphoria’ voor Zweden op zaterdag 13 mei 2023. Het Scandinavische land ging namelijk opnieuw aan de haal met de winst op het Eurovisiesongfestival in Liverpool, dankzij zangeres Loreen. In 2012 maakte ze al furore met haar monsterhit ‘Euphoria’, maar ook met het nummer ‘Tattoo’ wist ze zowel jury als publiek te overtuigen. Hiermee schreef ze geschiedenis als de eerste vrouw ooit die twee keer het Songfestival won.

Dankzij haar overwinning vindt de prestigieuze muziekwedstrijd in 2024 dan ook opnieuw plaats in Zweden. Maar volgens de krant ‘Aftonbladet’ is de Zweedse omroep SVT wél van plan om het een en ander te veranderen aan de finale, met name de duur van de uitzending. Zo werd deze doorheen de jaren alsmaar langer, vanwege onder meer de toevoeging van een vlaggenparade en een nieuwe manier van het bekendmaken van de stemmen (punten van de televoting en de vakjury worden apart bedeeld). De kijkers zitten gemakkelijk vier uur lang aan de buis gekluisterd. Het is dan ook goed mogelijk dat de uitzending van volgend jaar met één uur wordt ingekort. Hoe de finale er dan precies zal uitzien, is nog niet duidelijk.