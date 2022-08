Festivaltentjes, frigoboxen en kampeerstoeltjes: eerste Pukkelpoppers komen toe op de camping

Muziek Gillian krijgt gitaar en mag mee optreden met Coldplay in Koning Boudewijn­sta­di­on

Tijdens het derde optreden van de Britse band Coldplay in het Koning Boudewijnstadion, mocht Gillian mee het podium op. Het meisje stond in het publiek met een bordje met de vraag of ze ‘Green Eyes’ of ‘Yellow’, oudere nummers van de band, mocht meespelen. Toen Chris Martin dat aanbod zag, ging hij daar snel op in. Gillian mocht samen met hem ‘Green Eyes’ brengen.

