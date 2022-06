Festivals in Werchter willen uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met helft verminderen

Muziek INTERVIEW. Privéjet, miljoenen en optredens voor 60.000 man. En toch zakte Armin van Buuren weg in een burn-out

Het was wereldnieuws dat nooit naar buiten kwam. Armin van Buuren (45) stond in 2020 op het punt te stoppen als dj. “Maar ik had er de ballen niet voor”, geeft hij toe in een openhartig gesprek. De top-dj vertelt hoe diep hij zat, hoe het zover is kunnen komen en hoe hij zijn carrière nu aanpakt. “Ik ben jarenlang over mijn grenzen gegaan.”

