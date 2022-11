Femke Verschueren uit ‘Lisa’ was als kind slachtoffer van een gewapende overval: “Als ik alleen thuis ben, durf ik nog altijd niet te douchen”

K3'tje Hanne stond stiekem zwanger op de set van 'Mango Man­go'-clip, mét blote buik: "Maar borsten waren zichtbaar groter”

Tijdens de opnames van de zomerse clip voor ‘Mango Mango’ wisten Julia en Marthe dat Hanne zwanger was, maar was het nog niet de bedoeling dat het echt de wereld werd ingestuurd. Hanne moest opdraven met blote buik en het werd stilaan moeilijk om haar zwangerschap te verbergen. “Ik had een shortje over mijn buik getrokken, maar het enige wat opviel...”, begint Hanne. “...Waren de ‘meiden’”, vult Julia aan.

26 november