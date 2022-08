Fans opgelet: Harry Styles komt binnenkort weer naar België

In juli dit jaar stond Harry al eens in het Sportpaleis. Het ging toen in feite nog om tourtickets die nog voor de start van de coronacrisis in verkoop gingen. Maar Harry is het touren nog niet beu. En ook daarvoor maakt hij een tussenstop in ons land. Op zaterdag 24 juni houdt Harry Styles’ Love On Tour 2023 halt in het Festivalpark in Werchter. Wet Leg is er bij als special guest. De ticketverkoop start op vrijdag 2 september om 10u via ticketmaster.be.