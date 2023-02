Fan van Beyoncé? Met deze tips en tricks scoor jij straks een ticket voor haar Renaissance World Tour

70.000 mensen. Dat is het aantal personen dat vorige week donderdag geprobeerd heeft om een ticket te bemachtigen voor het Britse luik van de Renaissance World Tour van Beyoncé. Dat de voorverkoop er uitgedraaid is op een catastrofe hoeven we je dan ook niet te vertellen. De ‘O2 priority app’, de applicatie waarmee je tickets kon bemachtigen, crashte vrijwel meteen. Gevolg? Fans van de Amerikaanse zangeres begonnen te panikeren. “De voorverkoop van Beyoncé is aan het crashen. Ik sta op het punt om te huilen”, klonk het onder meer op Twitter. Een ander zei dan weer: “Zo veel mensen in de wachtrij. Ik word er kotsmisselijk van.”

En ook in ons land wordt er een grote stormloop verwacht. Het is namelijk al sinds 2016 geleden dat de Amerikaanse zangeres heeft opgetreden in ons land. Ook toen stond Beyoncé in het Koning Boudewijnstadion, maar dan wel met haar ‘The Formation World Tour’. Zeven jaar later keert Queen B dus terug naar ons land. Met onderstaande tips en tricks kan jij je alvast grondig voorbereiden voor de (voor)verkoop van (over)morgen.

(Lees verder onder de foto.)

Beyoncé tijdens de Grammy Awards van afgelopen weekend.

Voorbereiding is alles

First things first: zorg dat je een account hebt op Ticketmaster. Heb je al een profiel? Kijk dan of al jouw persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld je adres nog up to date is.

Op de dag van de (voor)verkoop zelf kan je best op voorhand inloggen. Extra vroeg achter je computer gaan zitten, heeft dan weer gaan zin. Wanneer de ticketverkoop van start gaat - in het geval van Beyoncé is dit om 10.00 uur - worden alle bezoekers voor het event in kwestie in een soort van virtuele wachtruimte geplaatst. Op deze manier wil Ticketmaster voorkomen dat andere toevallige bezoekers nog steeds op hun website kunnen surfen.

Niet refreshen

Om 10.00 uur gaan de virtuele poorten dus open en krijg je een willekeurige plaats in de wachtrij. Op deze manier wil Ticketmaster iedereen een eerlijke kans geven. Het maakt dus niet uit op welk uur je achter je pc zit.

Beyoncé op het podium met dochter Blue Ivy.

Wat nog belangrijk is, is je internetverbinding. Koop je tickets bij voorkeur thuis en niet wanneer je net onderweg bent met de trein. Anders zou het je wel eens zuur kunnen opbreken. Ook heeft een computer de voorkeur op een gsm. Wat mag je zeker niet doen? Refreshen. Jij denkt misschien dat de pagina vastgelopen is, maar eenmaal je in de wachtrij staat, is het belangrijk om geduld te hebben. Zolang je een blauwe pagina mét wachtrij-cirkel voor je hebt, hoef je niet te panikeren. Probeer dus niet om je pagina te refreshen Daarnaast is het ook geen goed idee om de pagina te openen in een nieuwe browser. Dit kan jouw plaats in de wachtrij negatief beïnvloeden.

Ben je uit de wachtrij geraakt? Dan hoef je alleen nog maar de gewenste categorie aan te duiden. Vervolgens stelt Ticketmaster jou de beste plaatsen voor die op dat moment nog beschikbaar zijn. Nadien hoef je alleen nog maar je tickets te betalen. Hier krijg je normaal gezien zo’n kleine tien minuten de tijd voor. Zorg ervoor dat er genoeg geld op je rekening staat en dat je de juiste code ingeeft. Indien de betaling gelukt is, krijg je nog een bevestiging te zien op je computerscherm. Niet veel later volgt er ook nog een officiële bevestiging via mail.

Praktisch:

Er zijn in totaal zes prijscategorieën:

64,70 euro (zitplaatsen)

80,90 euro (zitplaatsen)

102,50 euro (zitplaatsen)

107,90 euro (staanplaatsen middenplein/rolstoelpodium)

145,70 euro (zitplaatsen)

183,50 euro (zitplaatsen + staanplaatsen Golden Circle)

De presale voor de Renaissance World Tour start op donderdag 9 februari om 10.00 uur. Op vrijdag 10 februari start de algemene verkoop om 10.00 uur. Tickets voor het optreden zijn verkrijgbaar via ticketmaster.be.

Fan op de eerste rij blaast Beyoncé omver met haar stem.