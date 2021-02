Fan telt duizenden euro’s neer voor privéconcert van Triggerfinger-frontman: deze hoge bedragen werden geboden tijdens veiling voor concertsector

Muziek Van de gitaar van Paul Severs tot de game controller van Dimitri Vegas: deze muzieki­tems worden geveild voor zwaar getroffen concertsec­tor

9 februari Een elektrische fiets van AC/DC, de gitaar van Paul Severs of een intiem diner in het midden van het Antwerpse Sportpaleis. Met deze en nog ruim 140 andere unieke items kunnen liefhebbers deze week op de veiling ‘BidforLIVE2020' niet alleen een stukje muziekgeschiedenis in huis halen, maar meteen ook de ‘backstage’ van diezelfde muziekwereld steunen. De opbrengst gaat naar de zwaarst getroffen en onzichtbaarste medewerkers in de concertsector: de podiumbouwers, geluidsmannen en boekingsagenten die nu al bijna een jaar werkloos thuiszitten.