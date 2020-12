Familie Planckaert lanceert kerstsingle voor het goede doel: “We spelen elke avond samen”

Hun hit ‘Wij zijn goe bezig’ dateert inmiddels al van 2003, en dus is de familie Planckaert anno 2020 klaar voor een vervolg op het succes. “Nog elke week vragen de gasten van onze chambre d’hôtes naar dat nummer. Nee, nee, antwoord ik dan”, zegt Francesco in Het Nieuwsblad. “Maar uiteindelijk spelen we het toch. Al ga ik niet ontkennen dat ik het stilaan een keer te veel heb gehoord.”

Hun nieuwe nummer ‘Kinderen met een droom’ wordt donderdag gelanceerd. Het is een song die Francesco 10 jaar geleden al schreef, maar waar hij nooit mee aan de slag ging. “En vandaar in de diepvriezer, al breng ik het elk jaar wel eens live in onze logies, tijdens de kerstperiode”, klinkt het. “Nu leek het moment daar om het professioneel op te nemen. We zijn geen professionele muzikanten, maar we spelen wél elke avond samen. Dus dat moet lukken.”