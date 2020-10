‘Familie’-actrice Margot Hallemans brengt eerste single uit

‘Kinderspel’ gaat over een jonge vrouw die haar grote liefde kwijtraakt, maar terugblikt op hun mooie tijd samen. “Ik was heel vereerd toen ik gevraagd werd”, aldus Margot, die ook in de videoclip van het liedje te zien is. De voorstelling gaat op 27 januari 2021 in première. Het liedje is te beluisteren via alle streamingdiensten.