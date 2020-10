‘Familie’-actrice Idalie Samad speelt mee in nieuwe videoclip Clouseau

‘Zuurstof’ is ondertussen de vijfde single uit ‘Tweesprong’, het dertiende Nederlandstalige album van Clouseau, dat eind vorig jaar uitkwam. Het nummer gaat over het belang van liefde in ons leven in welke vorm dan ook. “Want als ik dit niet heb, loopt heel mijn leven fout. Het is de zuurstof die me elke dag in leven houdt”, zingt Koen Wauters.