Exclusief videogesprek: Ed Sheeran kondigt nieuwe Europese tour aan mét concert in België

Luka zingt weer en doet mee aan Generation Now: "Zit minder op sociale media"

10 september Luka Cruysberghs releaset haar eerste solo-single sinds haar vertrek bij Hooverphonic. De 20-jarige zangeres is met haar nieuwe sound volledig klaar om de hitlijsten te veroveren. En tegelijk steunt ze ook ten volle Generation Now, de grote jongerenbevraging van HLN en VTM NIEUWS. Ze vertelt er alles over bij Senne in Showbits.