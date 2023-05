EXCLUSIEF. Dit vragen de Vlaamse artiesten voor een optreden deze zomer: “35.000 euro en meer: sommigen zijn hors catégorie”

muziek Nieuwe single van Regi ademt Milk Inc. “De terugkeer van Linda? Laat ons zeggen dat we aftasten”

Regi (47) heeft een nieuwe vlam. Niet alleen z’n kersverse verloofde Kristel (34), maar ook nieuw muzikaal talent. Ze heet Maxine en zingt zijn nieuwe single ‘Horen, zien en zwijgen’, een song die in elke groef het oude Milk Inc. ademt. Wij spraken de pionier van de Belgische dance over zijn nieuwe worp, en zelden was hij zo openhartig. Hoe vroeg hij Kristel ten huwelijk ? Wil hij ooit nog papa worden? En hoe zit dat met de comeback van Linda Mertens? “Ik zeg niet langer nee tegen een nieuw kindje.”