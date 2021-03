Exclusief. Beluister hier ‘Hou Vol’, de nieuwe single van Loredana: “Dit kon op geen beter moment uitkomen”

MuziekZe had geen beter moment kunnen kiezen. Net nu er een nieuwe lockdown is aangekondigd, lanceert Loredana De Amicis (34) haar nieuwe single ‘Hou Vol’. Een lied om iedereen die het moeilijk heeft een hart onder de riem te steken. “Nadat begin vorig jaar een tumor op mijn lymfeklieren werd verwijderd, was ik klaar om er weer in te vliegen. En toen kwam corona.”

“En dan zeggen dat ik nu al vrijheid voel als ik mijn gras mag afrijden.” Pat Krimson (55) zegt het al lachend, maar ook voor hem en z’n vriendin Loredana De Amicis (34) kwam het nieuws over de ‘paaspauze’ hard binnen. Toch wil het koppel positief en hoopvol naar de toekomst blijven kijken. Getuige daarvan: Loredana’s nieuwste single, die toepasselijk ‘Hou Vol’ werd gedoopt. “Het is er niet om gedaan, want ik werk al een tijdje aan dit nummer”, lacht de zangeres. “Al kon ‘Hou Vol’ op geen beter moment uitkomen. Ik denk dat iedereen wel een opkikker kan gebruiken na het meest recente overlegcomité. Ik heb geluk dat ik met Pat en Troy (de dochter van Pat uit een vorige relatie, nvdr) gezelschap heb en dat we mekaar oppeppen, maar ik besef ook dat heel wat mensen dat geluk niet hebben. Daar kan ‘Hou Vol’ misschien een houvast voor betekenen.”

Tumor

Al heeft Loredana er ook op persoonlijk vlak geen gemakkelijke periode opzitten. “Begin vorig jaar ben ik onder het mes gegaan omdat ik een tumor had op de lymfeklieren in mijn hals”, legt ze uit. “Ik moest daar een tijdje van herstellen, en dat was best een intens proces. Het gezwel zat tussen mijn speekselklieren, vlak tegen mijn kaak. Ze hebben langs de achterkant van mijn oor moeten snijden om dat weg te krijgen. Nadien had ik een tijdje last van verlamming aan de linkerkant van mijn mond.”

Beluister hier ‘Hou Vol’

“Toen dat achter de rug was, was ik er helemaal klaar voor om opnieuw op te treden. Ik heb toen welgeteld twee keer op een podium gestaan, waarna de coronacrisis in alle hevigheid losbrak. Ik ben een positief persoon, maar toen heb ik het lastig gehad.”

“Enorm veel talent”

Loredana bleef echter niet bij de pakken zitten. Ze greep 2020 aan als een kans om nieuwe muziek te schrijven, en riep daarbij de hulp in van schrijversduo Rowan Smeets en Thomas Geelen. Pat Krimson werd er dan weer bij gehaald als producer. “Superfijn dat ik na Leopold 3 nog eens een Nederlandstalig nummer mocht producen”, aldus Pat. “Ik heb altijd gevonden dat Loredana enorm veel talent heeft, en deze single - de voorbode van nog twee andere Nederlandstalige songs - bewijst dat. Omdat het een ballade is, komt haar stem nog beter tot z’n recht. Ons Troy’ke is alvast helemaal gek van ‘Hou Vol’. Hopelijk volgt de rest van Vlaanderen nu ook. (lacht)”

LEES OOK: