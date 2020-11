Exact één maand tot 25 december: wat is de ultieme kerstsingle volgens muziekminnend Vlaanderen?

MuziekUltieme kerstsingle Feliz Navidad wordt voor haar vijftigste verjaardag opnieuw uitgebracht. En met nog een maand te gaan tot 25 december begint het ook op de radio weer volop kerstliedjes te sneeuwen. Maar welke nummers - als u al in hogere kerstsferen verkeert, want anders slaat u beter de pagina om - zijn nu echt de moeite om te beluisteren aan de feestdis? Van onvervalste klassiekers tot verborgen parels: deze songs mogen volgens muziekminnend Vlaanderen niet in de playlist van uw bubbel ontbreken.

Jos Van Oosterwijck

The Ronettes - Sleigh Ride

“Ik kies dit jaar voor The Ronettes en ‘Sleigh Ride’”, klinkt het bij muziekkenner Jos Van Oosterwyck (71). “De meeste kerstliedjes vind ik nogal klef, in tegenstelling tot deze song uit 1963. Het is een productie van Phil Spector. Die man heeft - voor hij helemaal doordraaide en een moord pleegde - geweldige dingen gemaakt.”

Sander Gilis

Herman Van Veen - A la Berline postiljon

“Er zijn een aantal nummers die ik met Kerstmis associeer, maar mijn absolute favoriet is ‘A la Berline postiljon’ van Herman Van Veen”, klinkt het bij MNM-dj Sander Gillis (28). “Mijn ouders hadden die plaat, en als kind was ik daar verzot op. Nu nog steeds, om eerlijk te zijn. Onlangs was ik bij hen thuis en kreeg ik de plaat mee naar mijn appartement in Brussel. Deze kerstperiode zal er dus zeker eentje zijn waarin de stem van Herman Van Veen weerklinkt!”

Christel Van Dyck

Chris Rea - Driving home for Christmas

“Er zijn heel wat nummers die passen in de kerstperiode, maar mijn voorkeur gaat uit naar ‘Driving home for Christmas’ van Chris Rea’. Ik hou erg van het verwachtingsvolle dat in dat nummer vervat zit”, legt Radio 2-stem Christel Van Dijck (59) uit. “Dat is ook bij uitstek datgene wat ik met Kerstmis associeer. Ik vind de aanloop naar Kerstmis - en de daarbij horende verwachtingen - leuker dan de dag zelf. Bezig zijn met het kiezen van de cadeautjes, het menu samenstellen, ... Dat vind ik allemaal geweldig. En dat zit naar mijn gevoel perfect in dit nummer vervat.”

Christoff

Will Tura - ‘Vrolijk Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar’

Als er in Vlaanderen een man is die - dankzij z’n kerstconcerten en kerstnummers - synoniem staat met 25 december, dan is het Christoff (44) wel. Hij kiest als ultieme kerstsong voor ‘Vrolijk Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar’ van z’n collega Will Tura. “Voor mij roept dat hele album van Will mooie herinneringen op aan hoe ik Kerstmis als kind beleefde. Ieder jaar passeert dat nummer - net als de rest van die plaat - hier dan ook de revue. Als ik een nummer van mezelf zou moeten kiezen, dan is het ‘Kerstmis vier je niet alleen’. Alleen al aan de clipopname, die gebeurde in Disneyland Parijs, denk ik met veel plezier terug.”

Anke Buckinx

Wham! - Last Christmas

“Tot drie jaar geleden had ik op deze vraag echt volmondig ‘All I want for Christmas’ gezegd. Jarenlang was dat een van mijn lievelingsliedjes, maar ondertussen ben ik het beu. Ik heb het teveel gehoord”, lacht JOE-presentatrice Anke Buckinx (40). “Ondertussen is het iets meer ingetogen ‘Last Christmas’ mijn favoriet. Als ik het hoor, verlang ik ook altijd een beetje naar sneeuw. En nog meer naar kroketjes. (lacht)”

Wim Oosterlinck

Durwood Douche - The Christmas Gift

Willy-presentator Wim Oosterlinck (47) kiest voor ‘The Christmas Gift’ van Durwood Douche. “Ik hoorde dit nummer meer dan twintig jaar geleden voor het eerst en ik was meteen verkocht”, aldus Wim. “Als je oppervlakkig luistert, klinkt het helemaal als een typisch kerstnummer waarbij een vrouw op zoek is naar het perfecte kerstcadeau voor haar man. Maar als je aandachtig bent, hoor je in het refrein de clou van het verhaal. Namelijk: dat de man een blowjob cadeau krijgt. (lacht) Om de een of andere reden associeer ik dit nummer ook met mijn Willy-collega Luc Janssen. Vraag me echter niet waarom. (lacht)”

Joris Brys

Frank Sinatra - Something Stupid

“In de kerstperiode zijn er enkele nummers die ik erg graag hoor. Onder andere ‘Feliz Navidad’ van José Feliciano en ‘Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!’ van Dean Martin”, klinkt het bij StuBru-presentator Joris Brys (32). “Maar mijn absolute favoriet is ‘Something Stupid’ van Frank Sinatra. Geen typische kerstsong, maar voor mij is het dat wel. En ‘t is niet eens zo vreemd: in 2001 heeft Robbie Williams dit nog gecoverd, samen met Nicole Kidman. Da’s toen een kersthit geworden in het Verenigd Koninkrijk? Al hoor ik liever het origineel. Dan moet ik mezelf trouwens inhouden om geen hapjes in de oven te stoppen. (lacht)”

Leen Demaré

Dean Martin - Let it snow

Nostalgie-presentatrice Leen Demaré (58) kiest voor ‘Let it snow’ van Dean Martin “Dat is een echte klassieker, maar ik vind dat een geweldig mooi nummer. Onverwoestbaar zelf. Als het wat meer ambiance mag zijn, kan je mij altijd een plezier doen met ‘Last Christmas’ van Wham! Ik vind dat een geweldig lied om mee te zingen. Daarnaast heb ik ook ‘A Holly Dolly Christmas’ besteld, het nieuwe kerstalbum van Dolly Parton. Ik ben een grote fan van haar, vandaar. Vanaf maandag hebben we trouwens met Nostalgie ook ons kerstkanaal ‘NOSTALGIE extra X-MAS’ met non-stop kerstmuziek. Vroeger zou ik geheid gezegd hebben dat kerstmuziek voor Sinterklaas niet kan, maar in dit gekke jaar zijn er geen regels meer. (lacht)”

Nasrien Cnops

Ariana Grande - Santa tell me

“Mensen kennen uiteraard de klassiekers, maar ook de afgelopen twintig jaar zijn er heel wat toffe kerstnummers gemaakt”, klinkt het bij NRJ-stem Nasrien Cnops (31). “Zelf hou ik wel van ‘Santa tell me’ van Ariana Grande, een jonge en catchy kerstsong waarbij de kerstman ook ineens geen oud ventje meer lijkt. (lacht)”

Sam Jaspers

Band Aid - Do they know it’s Xmas

“Het populairste kerstnummer voor de Vlaming komt met ‘All I want for christmas’ van Mariah Carey”, klinkt het bij Ultratop-directeur Sam Jaspers. “We maken al een aantal jaar een kerstlijst en het staat altijd op een. Als je mij vraagt naar mijn persoonlijke smaak, dan vind ik het heel moeilijk om een nummer te kiezen. Ik hou wel van traditionele kerstliedjes, maar ook modernere nummers kunnen mij bekoren. Dan kies ik voor ‘Happy Xmas (war is over)’ van John Lennon, ‘Last Christmas’ van Wham! en ‘Do they know it’s Xmas’ van Band Aid. Bij Wham! moet ik aan de gezellige sfeer van mijn jeugdjaren denken, maar ook Band Aid doet me aan die tijd denken en ‘t is ook een nummer waar ik nog steeds kippenvel van krijg.”

Evy Gruyaert

Mariah Carey - All I want for Christmas

“Er is maar een kerstnummer voor mij, en dat is en blijft ‘All I want for Christmas van Mariah Carey”, klinkt het bij radio - en televisiepresentatrice Evy Gruyaert (41). “Eender wanneer ik dat nummer hoor: ik trek mijn keel volledig open en zing uit volle borst mee. Ook al haal ik in de verste verte die hoge noten niet en is dit nummer doorspekt met kerstclichés: ‘t is iedere keer genieten (lacht)”

Miguel Wiels

Bing Crosby - White Christmas

“Ik ben nostalgisch van aard, waardoor ik ook van oudere muziek hou”, klinkt het bij componist Miguel Wiels (48). “Vandaar dat mijn ultieme kerstnummer er met ‘White Christmas’ van Bing Crosby eentje uit 1954 is. In mijn ogen en oren is dat nog steeds de moeder aller kerstsongs. Alles aan dit nummer doet mij ook aan kerst denken: de warme croonerstem van Bing, de violen en de strijkers, ... Heel dat nummer ademt traditie en nostalgie uit, waardoor ik vanzelf in de kerststemming beland. En ja, ik had dit graag zelf geschreven. (lacht)”

Sean Dhondt

The Happiest Christmas Tree - Nat King Cole

“Toen ik jonger was, ging ik met Kerst altijd langs bij mijn grootvader. Hij zette ieder jaar dezelfde plaat op: ‘The Magic of Christmas’ van Nat King Cole. Vooral het nummer ‘The Happiest Christmas Tree’ sprak me toen al erg aan, en da’s altijd zo gebleven”, klinkt het bij Q-presentator Sean Dhondt (36). “Vandaar dat onze familie - mijn grootvader incluis - dit nummer, en bij uitbreiding de rest van het album, nog ieder jaar afspeelt als we samenkomen op 25 december.”

Al helemaal in de kerstsfeer? In de lijst hieronder vind je een playlist met alle klassiekers én nieuwe kerstsongs.