Exact acht jaar na Vaya Con Dios verrast Dani Klein met nieuwe plaat: “Seks, dat hoeft voor mij niet meer. Die drang gaat over”

Muziek Na uitverkoch­te reünie­shows: XINK kondigt nóg twee extra concerten aan

Een terugkeer van jewelste, want het comebackconcert van X!NK op 23 februari 2023 was in een mum van tijd uitverkocht. Ook de tickets voor het tweede concert op 24 februari vlogen als zoete broodjes de deur uit. Maar Jonas en co maken teleurgestelde fans hun dag weer goed: ze plannen nóg twee extra concerten op 23 en 27 maart.

24 oktober