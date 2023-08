Ex-Beatle Ringo Starr brengt nieuwe muziek uit (met hulp van Paul McCartney)

“’Rewind Forward’ is een soort van catchphrase , ik heb geen idee wat het exact wil zeggen”, aldus Ringo over de titel van z'n vierde EP. “Eigenlijk komt het hierop neer: als je wil vooruitgaan, moet je soms eerst een paar stappen terugzetten.”

‘Feeling The Sunlight’, de tweede song op de EP, is geschreven door Beatles-collega Paul McCartney. The Beatles bestond naast Starr en McCartney uit de inmiddels overleden John Lennon en George Harrison. De groep hield er in 1970 mee op, maar daarna ging Starr solo verder. Z’n laaste volwaardige plaat, ‘What’s My Name’ dateert van 2019. Daarna volgden verschillende EP’s, ‘Rewind Forward’ is intussen de vierde op rij.