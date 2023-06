Erik Goossens en Pat Krimson komen nog één keer samen als Leopold 3: “Ik ging met de helikopter om overal op tijd te geraken”

Muziek Elton John trad ‘mogelijk’ voor de allerlaat­ste keer ooit op in Engeland (maar publiek bleek toch beetje teleurge­steld)

Elton Johns optreden op Glastonbury was er eentje om nooit meer te vergeten, maar toch waren fans van de Britse legende lichtjes teleurgesteld. Volgers van de 76-jarige zanger hadden gehoopt dat hij Dua Lipa of Britney Spears zou meenemen als special guest. Jammer genoeg was dat niet het geval, want Elton haalde Brandon Flowers en Rina Sawayama mee op het podium.