Eric Clapton sleept vrouw voor de rechter... voor illegale cd van 10 euro

MUZIEKEric Clapton (76) heeft in Duitsland een rechtszaak gewonnen tegen een weduwe die illegale concertopnames van hem verkocht op de veilingwebsite eBay. De vrouw wist zogezegd niet dat de cd een onofficiële uitgave was, maar toch oordeelde de rechte dat de vrouw een fikse schadevergoeding moet betalen van 3.400 euro.

De Duitse vrouw had een cd met daarop een opname van een concert van Clapton uit de jaren tachtig te koop gezet voor elf dollar (9,95 euro). De 55-jarige weduwe zegt dat ze echter niet wist dat ze copyrightschending pleegde met de verkoop van de illegale concertregistratie. Volgens haar had haar overleden echtgenoot de cd in 1987 gewoon in een winkel gekocht.

Het team van Eric Clapton wou de verkoop afbreken en nam daarvoor contact op met de vrouw in kwestie. Ze eisten dat ze de verkoop zou stopzetten, maar daar kon de vrouw niet mee lachen. Ze zei tegen het team dat ze moesten stoppen met haar lastig te vallen. “Als jullie je zoveel zorgen maken voor de verkoop van een cd van elf dollar, moeten jullie me maar aanklagen”, zou de vrouw zelfs gezegd hebben, volgens The Guardian.

Fikse boete

Zo gezegd, zo gedaan. De vrouw kreeg een klacht aan haar been. In de rechtbank probeerde ze nog te zeggen dat ze echt niet wist dat de copyrightschending pleegde. Ze ging zelf in hoger beroep, maar de rechter in Düsseldorf zei dat het niet uitmaakte dat ze de cd niet zelf had gekocht en dat ze niet wist dat de opnames illegaal gemaakt waren. De vrouw moet nu volgens Deutsche Welle de gerechtelijke kosten van beide partijen betalen, die bedragen zo'n 3.400 euro. Daarnaast kan ze een boete van 250.000 euro of zes maanden celstraf krijgen als ze de cd te koop aan blijft aanbieden.

Het team van Clapton vertelde aan The Guardian dat dit probleem vaker voorkomt in Duitsland. “Het is een land waar de verkoop van illegale en namaak-cd’s wijdverspreid is, wat de industrie en klanten schaadt met slechte kwaliteit en misleidende opnames. Er zijn door de jaren heen al honderden rechtszaken geweest over illegale cd's.”

