Eric Clapton en Van Morrison maken protestlied tegen lockdown

Het nummer ‘Stand and Deliver’ is geschreven door Morrison en wordt uitgevoerd door Clapton. De opbrengst ervan gaat volledig naar Morrisons Lockdown Financial Hardship Fund, dat muzikanten bijstaat die vanwege het coronavirus in financieel onzekere tijden moeten leven.

"Het is zeer verontrustend om te zien hoe weinig optredens er door kunnen gaan vanwege de lockdown", zegt Clapton in een verklaring. "Velen van ons steunen Van in zijn strijd om livemuziek te redden, hij is een inspiratiebron! We moeten samen sterk staan, want we moeten uit deze puinhoop zien te komen. Livemuziek zou anders niet terug kunnen komen.” Dat beaamt ook Morrison: “Het is hartverscheurend om te zien hoe zoveel getalenteerde muzikanten geen betekenisvolle steun krijgen van de overheid, maar we willen iedereen verzekeren dat we elke dag hard werken om te lobbyen voor de terugkeer van livemuziek en om onze industrie te redden.”