Eric (41) kampt met het Alström-syndroom, maar is al aan zijn 22ste editie toe: "Zingt er iemand vals? Ik heb het altijd gehoord”

Muziek Johnny Logan, Helmut Lotti en Liliane Saint-Pier­re schitteren in nieuw zomerspek­ta­kel

Voor de nieuwe zomershow ‘OWLA Showtime' ruilt Helmut Lotti (53) de harde gitaren weer in voor z’n vertrouwde pitteleer. Samen met Liliane Saint-Pierre (74) en Johnny Logan (69) vormt hij in juli en augustus een heilige drievuldigheid in Owla Brugge, een eventlocatie in de West-Vlaamse provinciehoofdstad.