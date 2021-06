Er zit muziek in de zomer: naar deze concerten kunnen we uitkijken

Niels Destadsbader speelt het dak eraf

Juli is Niels Destadsbaders favoriete maand. Waarom? Van 8 tot en met 21 juli mag zijn optreden Het dak eraf! eindelijk plaatsvinden. Het was even zoeken om nieuwe data te vinden aangezien er in de Ghelamco Arena in Gent ook nog gevoetbald wordt. Maar in juli maakt het voetbal dus even plaats voor Niels. Wie al tickets had aangekocht voor zijn concert in 2020, wordt persoonlijk gecontacteerd om een nieuwe datum te prikken. Wie toen naast een kaartje greep, kan er nog steeds eentje bemachtigen via Niels’ officiële website nielsdestadsbader.be.