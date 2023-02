“Er werd met traangas over me gegooid, ik dacht dat ik doodging”: Salvatore Adamo (79) trapt nieuwe concertreeks af na operatie

Muziek Optreden Harry Styles op Grammy’s bijna verpest door technische problemen: “We werden gek op live televisie”

Aandachtige kijkers zagen misschien de angst in de ogen van Harry Styles (28) en zijn dansers op de Grammy’s. De groep bracht tijdens de awardshow het nummer ‘As It Was’ op een draaiend podium, maar die keerde plots de verkeerde kant op. Daardoor moesten de dansers en Harry hun ingestudeerde choreografie ter plekke veranderen, terwijl de show live werd uitgezonden. Aan de stem van Styles is de stress dan ook te horen. Een van de dansers vertelde op Instagram hoe dat moment aanvoelde. “We werden allemaal gek op live televisie en we konden niets doen om het te stoppen.” Harry zijn avond draaide nog steeds positief uit: hij ging aan de haal met maar liefst twee Grammy’s.