“Er waren allerlei creepy berichten te horen”: verkeerde vinyplaten van Taylor Swift in de omloop

MUZIEKExact een week geleden loste Taylor Swift haar ‘eigen versie’ van haar album ‘Speak Now’ uit 2010. Swifties kochten massaal de nieuwste vinylplaat van de Amerikaanse popster, maar bij het drukken van de platen is er echter iets misgelopen. Bij sommige versies staat er geen muziek van de zangeres op. “Er weerklonken allerlei vreemde boodschappen.”

Het drukken van de vinylversie van ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ ging niet zoals gepland. In plaats van de bekende hits zoals ‘Enchanted' en ‘The Story of Us’ krijgen de Swifties bij een kleine oplage van de plaat elektronische muziek en vreemde boodschappen te horen. Een fan van Taylor deelde er een video van op Tiktok, die inmiddels viraal ging. “Ik raakte helemaal in de war. Er werd niet gezongen op de plaat”, aldus de fan. “Het werd helemaal raar toen ik de andere zijde van de plaat oplegde. Toen weerklonken er allerlei vreemde boodschappen, zoals “Er zijn 70 miljard mensen op aarde, maar waar verbergen ze zich?” Er waren er allerlei creepy berichten te horen.”

Universal Music Group, het moederbedrijf van Taylor’s label Republic Records, is op de hoogte van de misgelopen exemplaren van ‘Speak Now (Taylor’s Version)’. Zij laten echter weten dat die oplage zeer klein is. Ze raden fans dan ook aan om met de vinylplaat terug naar de winkel te gaan en om te ruilen voor de juiste versie.

Op ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ staan de heropgenomen nummers van het album uit 2010 én zes nooit eerder uitgebrachte nummers. Zo is er onder meer het liedje ‘Castle Crumbling’ met Hayley Williams van Paramore. De band speelt tevens ook het voorprogramma speelt van de zangeres tijdens haar Europese shows en de shows in het Verenigd Koninkrijk van haar grote ‘The Eras’-tour volgend jaar.

Swift is momenteel haar oude albums opnieuw aan het opnemen. De zangeres ligt namelijk al jarenlang in de clinch met Scooter Brown, die de rechten op haar muziek bezat. In november 2020 kreeg de singer-songwriter echter de toestemming om haar oude nummer zélf op te nemen, onder eigen naam. Tot hiertoe bracht ze al ‘Fearless’ en ‘Red’ en ‘Speak Now’ opnieuw uit. De titels zijn voorzien van het label ‘Taylor’s Version’ om ze te onderscheiden van de originelen.

