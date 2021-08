Muziek Sex Pistols in de clinch: gitarist en drummer klagen frontman Johnny Rotten aan

25 juli De Sex Pistols zitten verstrikt in een bittere juridische strijd over muziekrechten. Gitarist Steve Jones en drummer Paul Cook klagen zanger John Lydon aan voor het Britse Hooggerechtshof. Er komt een tv-reeks over de punkband aan, maar Lydon - ook bekend als frontman Johnny Rotten - weigert toestemming te geven om daarin nummer van de Pistols te gebruiken. De reeks is geïnspireerd op een boek met de memoires van Steve Jones en daarin beschrijft de gitarist de zanger als een “vervelende kleine snotaap.”