Eminem wil dat republikeinse presidentskandidaat stopt met zijn nummers te rappen tijdens verkiezingsbijeenkomsten

Muziek RECENSIE. Angèle op Pukkelpop: enthousias­te discoprin­ses, maar festivalpu­bliek toont zich koele minnaar

Na CORE Festival in ‘haar’ Brussel: een tweede - en meteen ook laatste - passage op Belgische bodem. Angèle had zin om Pukkelpop om te toveren in een très chaud feestje, maar slaagde daar slechts gedeeltelijk in.