Elton John wil dit bekende nummer nooit meer spelen: “Dat liedje is een uit de hand gelopen grapje”

Miguel Wiels neemt afscheid van K3: "Na 23 jaar en 248 nummers is de inspiratie wat op"

5 mei Na 23 jaar neemt Miguel Wiels afscheid van K3. “Na 248 liedjes en 22 albums neem ik enorm dankbaar en vol trots afscheid van een fantastische periode in mijn leven”, schrijft de componist op zijn Instagram. “Het is een weloverwogen keuze. Ik had het gevoel dat ik alles al eens gedaan had voor K3 en dat het misschien tijd was om nieuwe wegen in te slaan”, vertelt Wiels.