Elton John pakt optredens afscheidstournee weer op

Muziek Ozark Henry mag dan toch (een beetje) in het Engels zingen op de Vlaamse feestdag

Wie komt zingen op de Vlaamse feestdag, doet dat enkel in het Vlaams. Dat was de redenering van het Vlaams Parlement toen ze Ozark Henry (52) vroegen om op 11 juli op te treden in het Brusselse stadhuis, zo zegt zijn boekingsagent. Toen die weigerde, kon het opeens toch (deels) in het Engels.

