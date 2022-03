“Elke ‘hustler’ weet dat het niet eeuwig kan duren”: hoe Notorious B.I.G. 25 jaar geleden aan een tragisch einde kwam

25 jaar geleden, op 9 maart 1997, overleed Christopher Wallace. De man was beter bekend als de 24-jarige rapper The Notorious B.I.G., die op het moment van z'n dood zowat de populairste rapper van het moment was, met dank aan hits als ‘Juicy’, ‘Big Poppa’ en ‘One More Chance’. Zijn debuutalbum ‘Ready to Die' - het enige dat hij bij leven uitbracht - werd meer dan 6 miljoen keer verkocht. Opvolger ‘Life after Death’, dat ironisch genoeg zestien dagen na zijn overlijden verscheen, ging 10 miljoen keer over de toonbank.