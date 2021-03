“Elke ‘hustler’ weet dat het niet eeuwig kan duren”: hoe Notorious B.I.G. 24 jaar geleden aan een tragisch einde kwam

MuziekZijn carrière mag dan kort geweest zijn - hij stierf toen hij amper 24 was -, maar The Notorious B.I.G. zorgde er wel voor dat ze krachtig was. Zijn levensverhaal is nu in een nieuwe Netflix-documentaire gegoten:‘I Got a Story to Tell’. Een tragisch relaas over minderjarige dealers, vrouwen, rivaliteit en een nooit opgeloste moord.