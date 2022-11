Eerste Sportpaleis bijna gevuld, Metejoor kondigt tweede aan: “Ik heb eerst néé gezegd. Zijde zot?!”

Bekijk hier de eerste beelden: ‘K2 zoekt K3'-finaliste Diede vervangt Hanne tijdens show in Groningen

“Ik ben in verwachting van een klein wondertje”, vertelt Hanne Verbruggen (28) zaterdag in een videoboodschap aan het begin van de K3-show in het Nederlandse Groningen. Ze mag van de dokter niet meer optreden tijdens haar zwangerschap. ‘K2 zoekt K3'-finaliste Diede van den Heuvel (22) vervangt haar nu dus tijdelijk tijdens de lopende ‘Kom Erbij’-tournee in Nederland. Bekijk hierboven de eerste beelden.

5 november