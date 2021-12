Eerste Songfestivalnummer van 2022 is bekend: Bulgarije stuurt rockers naar het land van Måneskin

‘Winterre­vue’ in première in Antwerpen, maar niet voor lang: “Voor 200 man spelen? Er staan evenveel mensen voor als achter de schermen”

In Antwerpen ging vrijdagavond de ‘Winterrevue: made in Belgium’ in première. De show werd geregisseerd door Stany Crets en gaat over het talent waar we in België over beschikken. Normaal zou de show zondag in première gaan, maar door corona werd die verschoven naar vrijdag. Dit weekend is het de eerste keer en meteen ook de laatste keer dat de ‘Winterrevue’ speelt, want vanaf maandag mogen nog maar 200 toeschouwers binnen worden toegelaten. “Voor 200 man spelen is niet rendabel. Er werken dan evenveel mensen op en achter de schermen als dat er publiek in de zaal zit”, zegt Crets.

4 december