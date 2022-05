Eerste soloplaat voor ‘#LikeMe’-ster Maksim: “Op tv word ik neergezet als hunk, maar ik wil bewijzen dat ik méér ben”

MUZIEKHij zou profvoetballer worden, maar een ietwat verplichte auditie voor #LikeMe gooide zijn leven 180 graden overhoop en maakte van Maksim Stojanac (24) een posterboy bij uitstek. “Maar na drie seizoenen #LikeMe is het tijd om de échte Maksim te tonen.” Presenteren in ‘The Voice Kids’ doet hij al, nu volgt een soloplaat vol dansbare popsongs over zijn ex-jeugdliefde. “Ik date af en toe, maar gemakkelijk is dat niet. Sommige vrouwen zien mij als rebound door m’n bekendheid.”

Maksim. Gewoon zijn voornaam om zijn eerste soloplaat te lanceren. “Het gààt ook voor het eerst echt over mij”, zegt Stojanac - zijn naam verraadt zijn roots: half Servisch, half Russisch maar geboren en getogen in Antwerpen. “In #LikeMe speel ik al vier jaar het karakter van Vince, de fans kennen mij als Maksim niet.” Al wat Vlaanderen tot nu zag was een posterboy. Sinds begin 2019 de hunk uit #LikeMe. “Niet dat ik het daar lastig mee heb en dat ik mijn personage wil ontgroeien of zo. Al voel ik wel dat ik volwassener word - ik was net geen 20 toen ik aan #LikeMe begon. Maar ik kan gerust nog tien seizoenen maken, zò leuk vind ik #LikeMe. ‘T is ook dààr dat Camille, Pommelien en ik de smaak van Nederlandstalige nummers te pakken hebben gekregen, in die mate dat we er allemaal zijn opgesprongen.”

Resultaat is een collectie van tien Nederlandstalige popnummers met invloeden van Ed Sheeran, Justin Timberlake en Jonas Brothers. Zeemzoete popsongs over de liefde, met telkens een pittige beat in verwerkt. “De liefde, ja... (begint te lachen). Ik merk dat ik er best veel over te vertellen heb. Eigenlijk gaat deze hele plaat over mijn grote jeugdliefde, mijn eerste echte relatie. Bijna vier jaar zijn we samen geweest. Van over onze eerste kennismaking op een festival. Daar gaat ‘Blote Voeten’ letterlijk over. Zij was haar schoenen kwijt, ik vond ze en heb ze voor haar gestrikt. Toen ik boven kwam, gaf ze mij een kus. ‘Toen onze ogen ontmoetten, had ik nooit verwacht je lippen zo te voelen’ mag je dus héél letterlijk nemen. Best confronterend om die tekst zo te ontleden.”

Ze zit duidelijk nog in je hart. Anders maak je er geen volledige plaat over?

(Knikt) Ze is een te groot deel van mijn leven geweest, ze zal nooit weggaan. We waren al samen nog voor ik aan #LikeMe begon. Maar plots zit je dan in een programma waarin je én opgroeit van jongere tot volwassene én plots bekend bent ook. In de beginperiode van #LikeMe waren we al even uit elkaar geweest, daarover gaat ‘Zonder Mij’. Ik wil er niet te vaak meer aan denken, maar ik vind het mooi dat ik ze nog kan liefhebben en dat ik daar nu muziek over kan maken. En ja, ze wéét dat veel nummers over haar gaan. (Lacht) Over sommige is ze blij, over andere wat minder. ‘Knieën’ bijvoorbeeld is pijnlijk. Dat gaat over het einde van onze relatie (een jaar geleden, red.) en dus niet om letterlijk op de knieën te gaan voor haar. Na dat laatste nummer ben ik trouwens bijna vijf dagen ziek geweest, omdat ik zò intensief gezongen had. Alles moest eruit.

Heb je momenteel een relatie?

Nee, ik ben single. Ik probeer hier en daar wat te daten. Ik ben daar heel oldskool in, ik wil iemand in het echt leren kennen. Maar daten op zich, ik vind dat niet zo gemakkelijk. En dan komt die bekendheid er nog bij ook. Voor mij is dat niks, voor mij doet het er echt niet toe hoeveel volgers je hebt of wat dan ook. Maar ik ben zelf al in situaties terechtgekomen waarin ik iemand leer kennen of iemand graag wil leren kennen, en dat ik dan merk dat ze mij gewoon maar voor even wilde hebben. Als een soort rebound. Maar fuck, ik heb òòk gevoelens hé. (lacht) Het nummer ‘Als het uitkomt’ gaat daarover.

Ga eens terug naar die eerste auditie voor #LikeMe.

(Begint te lachen) Da’s een heel gek verhaal. Het was nooit mijn allergrootste ambitie om te zingen en te acteren. Ik speelde voetbal, op een redelijk hoog niveau. Twee jaar voor de eerste opnames - ik was 19, bijna 20 toen die begonnen - kreeg ik al een berichtje van een productiemedewerkster, of ik geen auditie wilde komen doen voor een nieuw programma. Ik postte toen al wat covers op mijn Instagram, die moeten ze gezien hebben. Ik was de jongen met blond haar, blauwe ogen die een beetje kon zingen, dat paste blijkbaar in het plaatje. Maar ik ben dus niet komen opdagen. Heel gemeen van mij. (lachje) Pas twee jaar later, toen ik wéér bericht kreeg, ben ik gegaan omdat ik mij schuldig voelde. Een ietwat verplichte auditie dus. Die ochtend had ik nog een examen aan de universiteit, ik studeerde Handelswetenschappen (intussen is hij daarmee gestopt, red.). Niks voorbereid, maar blijkbaar had ik een grote portie geluk. Ik kreeg de rol.

En plots moest alles wijken. Nochtans was je pad als profvoetballer uitgestippeld?

(Knikt) Mijn toekomst zag er 180 graden anders uit dan nu, ja. Ik voetbalde eerst bij Beerschot (eerste klasse B), nadien bij Antwerp (eerste klasse A). Mijn broer voetbalde ook, mijn vader heeft dat ook altijd gedaan - het zit dus wel in de familie. Ik zong al wel en postte covers op Instagram, maar zag dat meer als een hobby naast het voetbal. Tot vijf jaar geleden dacht ik oprecht dat ik profvoetballer zou worden, gecombineerd met mijn studies.

Hoe werd dat onthaald op het veld, een zingende voetballer?

(Lacht) Dat paste niet echt in het wereldje, hé. Niet bepaald goed, dus. Maar dat boeide mij niet veel. Ik kreeg net die kans met #LikeMe en ik zong graag. Ik heb die dus gewoon gegrepen. Mijn vrienden steunden me, mijn familie ook. Er zijn weinig mensen die op zo’n jonge leeftijd kunnen zeggen dat ze al zoveel tours gedaan hebben, zoveel Sportpaleizen en Lotto Arena’s. Na twee jaar kreeg ik bij Universal een platencontract, recent kwam de vraag om als presentator in ‘The Voice Kids’ te staan. Intussen blijven er kansen komen. Je toekomst uitstippelen, gaat niet. Dat heb ik wel gemerkt. #LikeMe heeft heel mijn leven overhoop gehaald (lacht).

Kom je uit een muzikaal nest?

Totaal niet. Ik ben de énige zanger in de familie. Mijn kleine broer speelt wel piano, met mijn grote broer heb ik jaren geleden nog samen toneel gedaan. Mijn mama speelt amateurtoneel in een Russisch gezelschap. Maar da’s puur als hobby, zij zou nooit haar job daarvan gemaakt hebben. Mama is verpleegster van beroep en mijn papa is huisvader. Een kunstzinnige familie heb ik niet, maar ze steunen mij ten volle en da’s het belangrijkste.

Over je familie in Oekraïne kwam je de laatste tijd vaak in het nieuws. Hoe gaat het intussen met hen?

Ze zitten veilig in een boerderijtje, maar de situatie is nog steeds even erg. Het gaat om alle familie van mijn moederskant. Mama haar opa was Russisch en is op jonge leeftijd gestorven. Alle familie is nadien in Oekraïne gaan wonen. De zus van mijn oma, mijn moeder haar nicht, mijn nonkel, neven en nichten wonen er allemaal. Mijn oma haar partner ook. Zij woont sinds een paar jaar bij ons, maar haar vriend mag nu niet naar hier komen. Vreselijk. Het grootste deel van de familie wìl wel naar België komen, we zouden ze hier meteen onderdak aanbieden. Maar de mannen mogen niet, waardoor de vrouwen ook niet willen. Logisch. ‘T is echt heftig, no joke. Mensen vergeten vaak dat oorlog ook zorgt voor geen werkgelegenheid. Die hebben dus, los van alle miserie, ook geen inkomen, hé. Wij gelukkig hier wel, we bieden financiële steun. Alles om hen zoveel mogelijk te helpen.”

Dat er nog een deeltje Russisch in je zit, maakt je dat kwaad vandaag?

Niet echt nee. Fijn is het niet, maar ik ben niet boos op de Russische bevolking, wel op de overheid. Al spreek ik mij over de politiek niet graag uit. Da’s mijn taak niet, en ik heb er te weinig info over. Nationaliteit vind ik iets heel moois, maar ik ben uiteindelijk gewoon een kind van god. We zijn allemaal hetzelfde. Geel, bruin, zwart, wit, oranje, we zijn allemaal mensen.

Maksim, de debuutplaat van Maksim Stojanac is nu uit bij Universal.

