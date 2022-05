Eerste eigen single voor Nathalie Meskens: “Het Sportpaleis uitverkopen zou leuk zijn”

MuziekDat Nathalie Meskens (40) een aardig potje kan zingen, wisten we al langer, onder andere door haar passages in ‘Tegen De Sterren Op’. Maar een eerste éigen single, kwam er nooit. Tot nu. Met ‘You Knocked Down My Walls’ brengt MSKNS een autobiografisch liefdesverhaal over de dag dat ze - totaal onverwacht - haar man ontmoette in een wijnbar. Maar waarom hebben we zo lang moeten wachten op die eerste single? En wat zijn haar muzikale ambities? Showbits vroeg het haar zelf.