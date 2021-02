Een swingende Milow en Koen Wauters in het Engels: dit was de eerste show van ‘De Week van de Belgische Muziek’

Celebrities Sinéad O’Connor slaat noodkreet om zoon na ‘dag uit de hel’: “Ik vraag om alle gebeden die er zijn”

3 februari Sinéad O’Connor (54) - die nu door het leven gaat als Shuhada Sadaqat - heeft in een reeks warrige tweets om de steun van haar fans en volgers gevraagd. Er zijn onder hen heel wat zorgen ontstaan over haar 16-jarige zoon Shane, nadat de ‘Nothing Compares 2U’-zangeres liet uitschijnen dat hem iets ernstigs overkomen is. Er is ook nu nog steeds grote onduidelijkheid over de situatie.